Sasi: "Come proteggere i contatori dell'acqua dal gelo"

Il freddo e il gelo di questi giorni hanno riproposto un problema che puntualmente si ripresenta con queste condizioni atmosferiche, la rottura dei contatori dell’acqua a causa delle basse temperature. Dalla Sasi arriva la raccomandazione – che in verità viene rivolta spesso nella stagione invernale – agli utenti i cui contatori sono posizionati all’esterno delle abitazioni e quindi esposti al freddo e al gelo. “Per evitare brutte sorprese è necessario proteggere i contatori con un materiale adeguato per l’isolamento termico, per esempio la lana di roccia, nota più comunemente come lana di vetro. E’ inutile usare stracci ed altro”, precisano i tecnici della Sasi che in queste ore sono proprio alle prese con la sostituzione dei contatori gelati. Un lavoro che potrebbe essere evitato se solo gli utenti interessati usassero la necessaria attenzione.