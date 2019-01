Autovelox Statale 16, Turdò: "L'amministrazione sospenda l'utilizzo"

Non è nostra abitudine replicare!!! Ci atterremo alla risposta ufficiale che ci stà per giungere da parte degli organismi preposti in riferimento all'utilizzo in orario notturno dell'autovelox posizionato sulla SS 16.

Confermiamo che il Comune di Vasto ci ha fornito della documentazione relativa all'accesso agli atti, ma questo non significa che la postazione abbia i requisiti previsti dalla normativa inerente in materia.

Invitiamo l'Amministrazione Comunale a sospendere l'utilizzo del medesimo in attesa della risposta ufficiale all'esposto presentato da parte della Polizia Stradale di Chieti e da parte della UTG della Prefettura.