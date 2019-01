Stasera esibizione live Tana del Verme

Stasera Sabato 5 Gennaio il gruppo solo punk-rock “TANA DEL VERME” formatosi in zona 66050-54 si esibirà dal vivo nel nuovo out-side coperto e riscaldato con modalità INGRESSO GRATUITO.

Presenteranno quello che la stampa di settore sta accogliendo come un ottimo primo lavoro! Si, la situazione meteorologica attuale non promette nulla di buono ma da “new romantic” mi piace immaginare la neve fuori e beer-brule bollente dentro, ti stuzzica l’idea?

Scrive punkadeka:

“Tana Del Verme è un progetto che ha preso forma grazie a Cris (alla batteria nei Nectarines), Piero (chitarra negli Unaware) e Fra (batterista degli Startoday), con un unico comune denominatore: la voglia di dare una rispolverata al caro vecchio punk-rock italiano anni ’90. Un’operazione che in questo debutto omonimo potremmo definire riuscita visto che dal primo brano – “Generazione inutile” si fa un tuffo indietro nel tempo arrivando a quegli anni dove Derozer, Pornoriviste e Peter Punk erano al centro della scena punk-rock nazionale. Come da tradizione i brani risultano piacevoli, con testi quanto mai attuali nelle loro tematiche e velocità sostenute(vedi hardcore melodico californiano) a fare le vesti da protagonisti. Tra i migliori brani “M.J.F.” (esempio perfetto per chiunque volesse capire in due minuti cosa fosse il punk-rock in quegli anni) e “Disco punk”, una sorta di ballatona malinconica con un ritornello che riassume perfettamente il “Tana Del Verme pensiero”: “Cosa mai ci salverà?”. Menzione finale per la produzione, effettuata presso i studi romani Hell Smell e capace di dare ancor più vigore e potenza a un lavoro già di per sé dinamitardo!”

Segui evento facebook https://goo.gl/XSGhcT

LINE UP

ore 19.00 Apertura DranK con possibilità di aperitivo-cena-bevuta

ore 21.00 Inizio spettacolo live + dj set