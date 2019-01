Cominciano i saldi, a Vasto negozi aperti in centro

"Con l’auspicio di avere un cuore della città sempre più vivace ed attraente e di facilitare gli acquisti in occasione dei prossimi saldi che inizieranno sabato 5 gennaio, le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno il tradizionale 'Fai un saldo in centro' con l’apertura straordinaria per domenica 6, giorno dell'Epifania".

A parlare è Marco Corvino, presidente del Consorzio 'Vasto in Centro', sodalizio che raggruppa gli esercenti del 'cuore' del territorio cittadino. "Il Consorzio - dice ancora - auspica che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un ulteriore richiamo per coloro che vorranno usufruire dell’accoglienza della nostra città nei giorni finali delle festività natalizie".