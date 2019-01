Aspettando i re Magi: oggi e domani ultimi due appuntamenti con il presepe vivente di Montenero

E' in programma oggi sabato 5 e domani 6 gennaio l'ultimo appuntamento con il tradizionale presepe vivente di Montenero di Bisaccia all'interno delle suggestive grotte arenarie. Giunto alla sua trentacinquesima edizione, l'evento è curato dalla Pro Loco "Frentana" e patrocinato dal Comune di Montenero. Il Presepe Vivente sarà aperto dalle ore 17 alle ore 20 circa, mentre il 6 gennaio, in occasione dell'Epifania il programma prevede alle ore 14,30 la partenza del corteo dei Magi dalla piazza centrale del paese, fino a giungere alla zona delle grotte: il Presepe aprirà quindi le porte al pubblico, come di consueto, alle ore 17.

La novità di quest'anno: gli studenti delle classi II e V dell'Ipsia di Montenero di Bisaccia hanno elaborato il progetto "Montenero, dal presepe del 1984 al presepe 4.0 ", utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione e condivisione di risorse multimediali, al fine di dare maggiore risalto all'evento. Gli studenti hanno elaborato e assemblato i contenuti messi a disposizione dalla Pro Loco di Montenero di Bisaccia, ripercorrendo la storia del Presepe Vivente e della transumanza legata alla storia delle grotte e alla figura del pastore, personaggio simbolico del presepe, sfruttando le nuove tecnologie come l'Nfc e il Qr Code. Queste tecnologie, disponibili ormai sulla maggior parte degli smartphone, permetteranno ai visitatori del Presepe Vivente, avvicinando il telefono ad uno dei punti indicati da un'apposita icona, di visualizzare i contenuti storici suddetti, vivendo quindi un'esperienza simile a quella di una visita guidata.

Un successo di pubblico ha caratterizzato gli appuntamenti precedenti di questa edizione che si ripropone anche oggi e domani.