Domenica 6 Gennaio 2019 ( giorno dell' Epifania),come ogni anno i più piccoli dell'Azione Cattolica mettono in scena una recita per trasmettere un messaggio di pace e d'amore verso tutto il popolo cristiano. Quest' anno mettono in scena lo spettacolo "Natale ti mette le Ali".Di seguito tutti i partecipanti:

- Azzurra Alfano

- Angelica Chinni

- Noemi Ciafardo

- Anna D' Aloisio

- Sandro Maria Di Bartolomeo

- Letizia Di Criscio

- Nicolas Giuliano

- Sara Maria Regina Greco

- Noemi Lestingi

- Jacopo Maiale

- Melissa Marashi

- Lucia Marcello

- Elisa Presutti

- Michela Sabatini

- Daniel Santavenere

- Emily Santavenere

- Francesca Santella

- Arianna Sapio

- Federico Troilo

- Alessia Tufilli

- Diego Vicoli

- Sara Vicoli

Il Mixer audio sara' curato da Donato Maria Di Bartolomeo,mentre il mix luci sara' curato da Vincenzo Ciurlia.

Il coordinamento ed allestimento scenico sara' curato dal gruppo educatori ACR.Vi aspettiamo numerosi come sempre Domenica 6 Gennaio 2019 alle ore 18:30 presso il Salone Paolo VI.