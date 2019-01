Regionali, con Marcello e Travaglini centrodestra più forte

Il centrodestra di San Salvo, eletto in Consiglio comunale, sarà la spinta in più per consentire l’elezione di Marco Marsilio a presidente della Regione Abruzzo. E’ questo in sintesi il risultato dell’incontro che si è svolto questa mattina al quale hanno partecipato il sindaco Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, la Giunta e i consiglieri delle liste di San Salvo Città Nuova - Lista Popolare - Per San Salvo.

Per contribuire a dare maggiore forza a questo percorso di rinnovamento della nostra Regione verranno messi in campo il vicesindaco Maria Travaglini e l’assessore Tonino Marcello. Due figure di spessore che in questi anni hanno dato grande dimostrazione di equilibrio e di capacità amministrativa a livello comunale e provinciale.

Il centrodestra ha dimostrato a San Salvo che quando ben si amministra nessun risultato è impossibile.

Le candidature di Maria Travaglini e Tonino Marcello non potranno che rafforzare l’impegno di quanti a San Salvo reclamano una nuova politica con i suoi riflessi per il nostro territorio abbandonato, in questo ultimo quinquennio, dalla politica regionale che in maniera maldestra e dolosa ha fatto fare marcia indietro nella sanità, nelle politiche sociali e in quelle del lavoro.

Con Maria Travaglini e Tonino Marcello si riparte da San Salvo per una discontinuità con il passato.

L’Abruzzo deve ripartire, San Salvo merita rispetto e più attenzione dalle istituzioni regionali: ora abbiamo certezza di come fare.