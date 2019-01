La 1° Tombola Umana: ecco le foto e le vostre interviste!

Grande successo per la 1° Tombola Umana a San Salvo e in Abruzzo che si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 5 gennaio. 90 i figuranti, ad accompagnarli un pubblico caloroso che ha partecipato acquistando le cartelle.

Il pomeriggio è iniziato con l’arrivo delle comparse alle ore 15:00 che hanno ritirato pettorine e proverbio da annunciare nel momento del sorteggio. Alle ore 16:30, dopo la presentazione da parte dell’animatore Dj Bandana, è iniziata l’estrazione.

Ambo e terno non hanno tardato ad arrivare, ma tra gli stacchetti dell’animazione e le successive estrazioni, l’orario si è prolungato fino alle 19:00. Premiati non solo i vincitori della tombolata ma anche i figuranti che, a fine serata, hanno ricevuto in dono panettoni offerti gentilmente dai Supermercati Decò.

Hanno avuto la possibilità di ricevere un ulteriore premio, offerto dai 71 sponsor, 47 delle 90 comparse presenti alle quali, tramite una nuova estrazione, è stato donato un piccolo regalo.

Non sono mancate alcune polemiche dal pubblico che, forse avrebbe preferito premi più piccoli ma sufficienti per tutti anziché valori più grandi per pochi vincitori. Gli organizzatori si ritengono comunque soddisfatti della riuscita della manifestazione, considerando anche che l’evento sia alla sua prima edizione.

La ProLoco, organizzatore dell’evento, ha colto infine l’occasione per invitare tutti i concittadini per il tesseramento 2019 in modo tale da trovare nuove persone che si attivino per contribuire con nuove idee e forza lavorativa.

Di seguito le fotografie e il video relativi alla 1° Tombola Umana di Nicola Palma Ucci