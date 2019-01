Troppa neve, scuole chiuse a Casalanguida e Castiglione Messer Marino

"Chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado per domani lunedì 7 e martedì 8 gennaio non potendo garantire la presenza del personale docente, amministrativo/ausiliario". Lo ha stabilito, a Castiglione Messer Marino, il sindaco Felice Magnacca in seguito alla copiosa nevicata che ha colpito il territorio comunale nelle giornate del 3 e 4 gennaio, "creando gravi disagi alla circolazione stradale, tali da non garantire la sicurezza e la percorribilità delle vie di accesso alle scuole del territorio, considerato che non è previsto un imminente miglioramento delle condizioni climatiche", così scrive il sindaco nell'ordinanza.

Gravi disagi anche per il trasporto di beni di prima necessità come medicinali e pane a causa della chiusura, da alcuni mesi del viadotto Sente che collega Abruzzo e Molise. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere e rifornire il paese dell'alto Vastese tramite un percorso alternativo ed impervio con il gatto delle nevi.

Scuole chiuse domani a Casalanguida dove, ieri, hanno riaperto, dopo due giorni di nevicate, la farmacia e l'ufficio postale del paese. A causa invece di un'improvvisa rottura idrica in contrada Cese, la zona è rimasta nella giornata di ieri, senza acqua. E' stato riattivato ieri, a Furci, il servizio di raccolta rifiuti dopo la sospensione del servizio giovedì e venerdì. Il maltempo sembra aver risparmiato i Comuni più vicini alla costa, anche se la presenza di ghiaccio lungo le strade ha impedito l'uscita dei mezzi pesanti e la raccolta rifiuti anche a Cupello, che è stata ripristinata nella giornata di ieri.