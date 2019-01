La Us perde 2-1 su un campo ai limiti della praticabilità

Inizia con una sconfitta sul campo del fanalino di coda Passo Cordone il 2019 dell’U.S. San Salvo. Passano in vantaggio i locali dopo 6’ con Antonini. All’undicesimo D’Ottavio, alla seconda partita in biancazzurro, va in rete per il momentaneo 1-1. Al 77’ il Passo Cordone si porta nuovamente in vantaggio con un’autorete di Molino. A dieci minuti dal termine i locali restano in 10 uomini per l’espulsione di Evangelista ma il San Salvo non riesce a pervenire al pareggio.

-comunicato stampa-