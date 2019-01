I ragazzi scout si sono cimentati nell'impastare, preparare e cuocere una pizza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I ragazzi dell'associazione scout del San Salvo 1 in questi ultimi giorni, dal 3 al 5 gennaio, si sono dilettati nel loro campo invernale.

Quest'anno si è svolto proprio qui a San Salvo, nella "Casa di pietra" in contrada Ributtini.

Come ogni anno c'era un tema guida, il tema del campo 2019, il primo dell'anno, era il "mettersi alla prova".

Nonostante il freddo e gli spruzzi di neve del primo giorno tutti i ragazzi scout che hanno partecipato al campo si sono davvero messi alla prova ed eseguito tutte le attività proposte agli educatori al meglio: dalla topografia al saper trovare un punto sulla mappa e varie attività di animazione.

Un 'altra attività, tra le più apprezzate tra i ragazzi, è stata la gara di cucina. Questa volta hanno dovuto preparare una pizza a testa, partendo da zero e scegliendo un ingrediente a squadriglia.

Infine si sono impegnati nella realizzazione della "veglia alle armi", una cerimonia che comprende la promessa che serve a far parte effettivamente del reparto ed ha prendere delle responsabilità, sia nelle attività Scout che nella vita quotidiana.

In galleria le foto relative all'uscita.