Al via la stagione dei saldi invernali, "opportunità doppia" e 'vademecum' per gli acquisti

Percentuali di sconto che oscilleranno tra il 20% ed il 50%, un budget, per famiglia, di poco superiore ai 140 euroe la speranza di un’intera categoria di risollevare un andamento degli affariche, anche nell’anno appena trascorso, non ha fatto registrarepicchi significativi.

Sabato 5 gennaiosono scattati i saldi invernaliinAbruzzo e Confcommercio analizza le previsioni del mercato. “I saldi - dichiara Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chietie componente di giunta nazionale di Federmoda - rappresentano comunque una ghiotta occasione per risvegliare i consumidopo un anno senza botti e senza acuticaratterizzato damolte preoccupazioni per i commercianti che si vedono sempre più schiacciati da consumi che non decollano, dalla concorrenza sleale, dalle vendite incontrollate on-line e da un’imposizione fiscale divenuta asfissiante”.

Le previsioni di Confcommercio, in tal senso, parlano di affari pressocché simili a quelli registrati dodici mesi fa. “Secondo una stima dell’Ufficio Studi di Confcommercioi saldi - dice ancora Tiberio - saranno in linea con quelli dello scorso anno con una spesa pro capite di circa 141 euro a famiglia. La stagione degli sconti, malgrado tutto, resta una grande opportunità sia per il cliente, che può trovare vere occasioni per acquisti che ha rimandato, sia per i commercianti che potranno affrontare con più serenità le prossime scadenze. Non da ultimo i saldi garantiscono movimentoe promettono di ripopolare, come da consuetudine, i centri storici e urbanidelle nostre belle città”.

Per questi motivi Confcommercio, ancora una volta, consiglia di fare acquisti nei negozi di vicinato che vanno supportati per non perdere la grande ricchezza che le vetrine illuminate assicurano alle città anche in termini di sicurezza. “Negli ultimi cinque anni nel nostro Paese abbiamo perso oltre 100mila esercizi e 250mila posti di lavoro, con 647mila negozi sfitti lungo lo stivale. Il nostro territorio - avverte Tiberio - conferma questo trendcon dati che promettono di essere addirittura peggiori di quelli nazionali. Le colpe sono da addebitare ad unapolitica miope ed incompetenteche guarda solo ai nuovi insediamenti ed ai posti di lavoro che queste strutture, il consizionale è quanto mai d’obbligo, produrrebbero”.

Non può mancare, infine, una riflessione sul format dei saldi. “I saldi rischiano di perdere tutto il loro proverbiale appeal a causa - lamenta Tiberio - dellacorsa sfrenata allo “sconto tutto l’anno”. Basti pensare che i saldi invernali sono stati anticipati da un Black Fridayche continua ogni anno ad allungarsi a dismisura con promozioni, sms e coupon creati ad arte per prolungare gli sconti per settimane. Ma queste sono modalità di vendita che non aiutano nessuno e che sviliscono l’intera categoria.”

Confcommercio Chieti, per l’occasione, diffonde anche un vademecum per “saldi sicuri” e rispettosi dei regolamenti ministeriali in materia: