Corsa alle Regionali, Fabio Travaglini scende in campo al fianco di Giovanni Legnini

Corsa alle Regionali: mentre si definiscono candidati e partiti si è fatto avanti anche Fabio Travaglini, che scende in campo al fianco di Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ad annunciarlo a pochi giorni dalla consegna ufficiale delle liste per le regionali del 10 febbraio, proprio il consigliere comunale della lista civica Più San Salvo, entrato in consiglio comunale lo scorso anno dopo le dimissioni di Angelo Angelucci, "Ho scelto di candidarmi nella lista civica Abruzzo Insieme perchè ritengo che Legnini abbia creato un progetto molto ampio e una squadra di abruzzesi preparati e competenti", commenta Travaglini nell'annunciare la propria candidatura nello schieramento di centrosinistra e coordinata da Donato Di Matteo, "I capisaldi della mia candidatura saranno i problemi legati alle piccole e medie imprese, anche in riferimento alla Zes, il turismo, le infrastrutture e i trasporti e le opportunità di sviluppo della Macroregione Adriatico Ionica, tema trattato nel mio ultimo libro che analizza proprio le possibilità di collaborazione economica con i paesi che si affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio", continua.

Fabio Travaglini è infatti il direttore della Uni Pmi e consigliere della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Sale quindi a quattro il numero dei candidati sansalvesi. Tonino Marcello, assessore comunale, con Azione Politica, Maria Travaglini, vicesindaco, con Forza Italia e Silverio Marzocchetti con il Movimento 5 Stelle.