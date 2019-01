Diminuisce la popolazione a San Salvo, la città perde 11 residenti nel 2018

Diminuisce la popolazione a San Salvo. La città perde infatti 11 residenti. Se a fine 2017 erano 20.184 le unità, dopo dodici mesi i numeri devono essere ritoccati verso il basso fino a giungere a quota 20.173. Da sempre la popolazione è stata in costante crescita, ma per la prima volta, dopo il 2012, il numero dei residenti è in calo. Si è verificato un trend negativo nel Comune della provincia chietina che segue e conferma il trend nazionale e regionale.

E' questo il dato che emerge dal quadro statistico, appena completato dai servizi demografici in municipio, così sintetizzato. Il decremento è dovuto a tanti fattori. Influisce sicuramente il minor numero di nascite e l'aumento dei decessi. Nel 2018 sono stati 161 i nati, 7 in meno rispetto al 2017, e sono stati 163 i morti,14 in più rispetto al 2017, con un saldo negativo di -2. Si sono registrati 455 immigrati da altri Comuni e 464 quelli cancellati con una differenza di -9 unità. Contribuiscono al mantenimento demografico il flusso immigratorio, costante in questi anni, di una nutrita comunità romena, poi albanese e africana.

Relativamente ai matrimoni, viene evidenziato il mantenimento di una pressoché uguale percentuale delle nozze religiose con una minima maggioranza nel 2018, da 57 passano a 58. Calano vertiginosamente invece i matrimoni con rito civile. Nel 2017 ne sono stati celebrati 30 davanti al sindaco e solo 8 nel 2018.

San Salvo ha sempre registrato un aumento della popolazione tanto da essere insignita nel 2007 del titolo di Città dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. A partire dai primi anni 60 del novecento, quando furono creati i primi insediamenti industriali di Piana Sant'Angelo, la città ha avuto una crescita esponenziale della popolazione che prima si è arricchita della venuta di nuove famiglie della Valle del Trigno e poi di nuovi cittadini da ogni parte d'Italia e del mondo. Ha subito un'unica battuta d' arresto nel 2011 passando da 19.401 residenti a 18.903 registrati a gennaio 2012, 498 unità in meno. Mentre la città si popola durante la giornata, accogliendo chi arriva principalmente dall'alto Vastese, ma non solo, per motivi di lavoro, per sbrigare commissioni, per risolvere problemi burocratici o di altra natura, di sera, a conti fatti, si rimane sicuramente in meno.