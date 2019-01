Monsignor Forte, soccorrere è un dovere

Non sembra voler accettare lezioni dal Ministro Salvini Monsignor Bruno Forte che ha affermato «C’è un primato della coscienza che esige la solidarietà verso i più deboli. Se si dimentica questo, ogni barbarie diventa possibile».

Il teologo, membro del Consiglio permanente della Cei prosegue: «Allarmismi e denunce di invasione sono falsità. Se mi viene imposto qualcosa di contrario alla mia coscienza, sul piano etico l’obiezione è giustificata»



In un'intervista al Corriere della Sera, l'arcivescovo di Chieti-Vasto critica il ministro dell'Interno e giustifica l'obiezione di coscienza di alcuni sindaci.



Bruno Forte accusa il ministro dell'Interno Matteo Salvini di fare allarmismo, basandosi su dati non veritieri. Così dice al Corriere: “ La presenza di stranieri non comunitari, in Italia, è diminuita già dal 2017. Per la maggior parte dei migranti, l’Italia è un luogo di passaggio verso il Nord Europa. E le ricerche serie mostrano una realtà diversa dalla propaganda: gli immigrati sono l’8,3 per cento della popolazione italiana, circa 5 milioni, e contribuiscono per 127 miliardi al Pil, ovvero l’8,6 per cento del totale. Versano 7 miliardi di Irpef e 11 miliardi di contributi previdenziali: di fatto pagano le pensioni di 640 mila italiani.