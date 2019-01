Pattuglie in borghese per contrastare l'uso del cellulare alla guida

" Nell’esaminare i dati legati alle cause degli incidenti stradali, anche la provincia di Chieti viene ad essere interessata dalle conseguenze derivanti dalla distrazione durante la guida. Tra queste spicca l’uso del telefono cellulare".

Nel bilancio di fine anno 2018 , nella parte dedicata all'aspetto degli incidenti stradali, il comandante della Polizia Stradale di Chieti, Fabio Polichetti, si è soffermato sulla distrazione durante la guida e, in particolare, sull'uso del cellulare anche quando si è al volante.

"Purtroppo - rileva - molta parte degli automobilisti non ha ancora cognizione del rischio che comporta la distrazione alla guida e considera irrinunciabile l’utilizzo del cellulare nel momento in cui vi dovrebbe essere una maggior concentrazione per la sicurezza propria ed altrui".