Bollo auto: l'Abruzzo invia 800mila richieste di pagamento

Sono circa 800 mila gli atti relativi al recupero delle tasse automobilistiche emesse dalla Regione Abruzzo; circostanza resa nota dallo stesso ufficio Tasse Automobilistiche del Servizio Risorse Finanziarie della Regione.

Si aggiunga la circostanza che a non tutti i casi è consentito far ricorso alla rateizzazione, per i possessori di beni sottoposti a tale imposta, sarà una vera rincorsa agli atti di autotutela, ove possibile, per vedersi giustamente annullate le cartelle a cui si ritiene di aver già adempiuto nel pagamento o che, caduti in prescrizione, non siano più dovuti.

Si ricorda inoltre che ogni eventuale verifica, per l'eventuale annullamento o rateizzazione delle cartelle, devono essere fatte in tempi brevi onde consenture l'avvio di eventuali atti in autotutela nei termini di legge. A tal proposito l'associazione informa i cittadini che è a loro disposizione uno sportello, Corso Umberto I n.54 – 65122 085/2196612 email unc.pescara@gmail.com, che potrà dare le necessarie informazioni riguardo agli atti e assisterli attivando quelle forme di tutela necessarie ove la tassa non sia dovuta.