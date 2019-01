La premiazione della “Mostra concorso di arte presepiale" a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ventisei presepi esposti con oltre mille visitatori e settecento voti espressi dalla giuria popolare. Sono i numeri della sesta edizione della “Mostra concorso di arte presepiale” organizzata dal Comune di San Salvo (Assessorato alla Cultura) e dagli Amici del presepe. Come da tradizione la premiazione si è svolta nel giorno dell’Epifania nella sala museo della Porta della Terra. Ad aggiudicarsi il primo posto della giuria tecnica Raffaele Colameo, al secondo posto Giuseppe D’Addario al terzo ex aequo Claudio Fortunato e Nicola La Rivera, per la giuria popolare il presepe più votato è stato quello realizzato da Antonio Stivaletta, mentre il premio giovani è stato assegnato a Cristiano Colameo.

Gli artisti sono stati premiati dal sindaco Tiziana Magnacca che ha evidenziato: “Con questo concorso vogliamo diffondere la conoscenza dell'artigianato artistico di San Salvo tenendo vivo il valore della Natività cristiana per riscoprire il senso e la centralità della famiglia”. La giuria tecnica era composta da Francesco Luigi Pistillo (valutazione tecnica), don Beniamino Di Renzo (valutazione spirituale) e Claudio Gaspari (valutazione artistica). Attestati di partecipazione sono stati consegnati a tutti i presepisti dal sindaco e dall'assessore alla Cultura Maria Travaglini. L’esposizione dei presepi si è tenuta all'interno del Museo archeologico civico nel contesto della sala di età imperiale romana.

Le foto sono dello studio Foto Click (Alfonso Frangiotti). Si ringraziano le attività che con il loro apporto, non economico, ma collaborativo hanno permesso la riuscita della manifestazione.