Natale ti mette le Ali: in scena i più piccoli dell'Azione Cattolica

Spettacolo "Natale ti mette le Ali

In scena i bambini dell' Azione Cattolica

Domenica 6 Gennaio 2019 presso il salone

parrocchiale Paolo VI i bambini dell' Azione Cattolica

della parrocchia di San Nicola hanno portato in scena

lo spettacolo "Natale ti mette le Ali".I bambini quando

sono saliti sul palco avevano un po d' ansia, poi svanita

durante la recitazione. Gli educatori hanno trascorso le

loro vacanze di Natale ad aiutare questi bambini a

preparare lo spettacolo. Il salone

Paolo VI era gremito di mamme, papà, nonni, zii e di quanti

volevano vedere lo spettacolo. Dopo che si è chiuso il sipario,

Francesca Di Marco, educatrice responsabile dell'evento ha ricordato l'impegno messo dai bambini per la realizzazione

della recita. Ha poi ringraziato

in primis i genitori che si sono resi disponibili ad accompagnare i bambini ogni volta che era necessario e don

Beniamino Di Renzo per aver permesso sin da subito

la buona riuscita dell' evento e per il suo sostegno costante a tutti i giovani e giovanissimi della parrocchia come un porto sicuro cui approdare. Altri ringraziamenti vanno a Donato Maria

Di Bartolomeo per il mixer audio, a Vincenzo Ciurlia per

il mix luci e a Fabrizio Ciurlia per aver sistemato il palco

per la recita.

Lorenzo Saturni