IPSIA Mattioli senza riscaldamenti da due mesi

Perdura da almeno due mesi la situazione di disagio all’IPSIA R. Mattioli poiché i riscaldamenti degli uffici e dell'atrio non funzionano. La scuola ha chiamato la provincia, ripetutamente, ma non si è ottenuto alcun risultato. Nelle classi il riscaldamento c'è. Il problema è vissuto soprattutto dai collaboratori, dagli amministrativi e dai docenti in attesa. A parte il disagio, anche se limitato ad un'area parziale della scuola dove non si fa didattica ma altra attività d'ufficio, la cosa insopportabile è l'indifferenza della provincia.