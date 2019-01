C’è il sansalvese Daniele Chinni dietro una delle pizzerie più famose dei Paesi Bassi

Il 9 gennaio 2019 è apparso su “Il Sole 24ore” un articolo scritto da Alessandro Marzo Magno che racconta la storia di una pizzeria nata nel 2014, votata al secondo posto tra le pizzerie dei Paesi Bassi, e inserita dalle ferrovie olandesi tra le dieci cose da vedere a Maastricht.

Il nome di questa pizzeria è “Piano B” perché inizialmente i suoi quattro fondatori sansalvesi (un architetto, un esperto contabile un factotum e un pizzaiolo) volevano aprire questa attività in Australia ma per le lungaggini burocratiche e gli elevati costi che questa scelta comportava optarono per il piano di riserva , il “Piano B” e scelsero un’altra sede per questa pizzeria, Maastricht per l’appunto.

All’inizio la pizzeria non ha successo e i suoi fondatori dopo un anno litigano e decidono di vendere. La notizia giunge all’orecchio di Andrea Massari, laurea in giurisprudenza, master in risorse umane, un'esperienza di due anni in un'azienda avicola marchigiana e che coinvolge due colleghi romani. Ma la colonna portante della pizzeria e di tutto il team è uno dei soci fondatori il sansalvese Daniele Chinni che da factotum, stando a stretto contatto con il pizzaiolo aveva acquisito i segreti del mestiere e deciso di continuare l’avventura con i nuovi soci. Massari punta sulla location ovvero la vicinanza del locale all’Università: sconto del 10 % per gli studenti.

Offrono un’ottima pizza preparata con delle farine che consentono di ottenere una maggiore croccantezza e puntando sulla qualità degli ingredienti e cotta ovviamente in un forno a legna a vista.

Queste sono solo alcune delle recensioni che si trovano su Tripadvisor per questa pizzeria:

Sapori italiani Stasera con amici abbiamo preso delle pizze da asporto, sono rimasto piacevolmente sorpreso, ho mangiato una delle più buone pizze all’estero, sicuramente più buona di tante pizzerie in Italia. Ingredienti ottimi. I complimenti vanno anche i ragazzi che lavorano in pizzeria, tutti simpaticissimi con tanta voglia di lavorare. Continuate cosi (Gianni7799 Gangelt, Germania)

Autentica Pizza Italiana Questa pizzeria gestita da un affiatato team di ragazzi italiani propone una pizza dall'impasto leggero e un perfetto equilibro tra croccantezza e sofficità. Gli ingredienti sono sicuramente di ottima qualità e il prezzo adeguato. Bravi ragazzi! Portate alto il Tricolore in quel di Maastricht. (WallyRM)

PIZZA ITALIANA Nel vero senso della parola;ottima,ben farcita cotta in forno a legna;personale giovane e simpatico; ci è sembrato di stare in Italia. (romano p)

Pizza buonissima Siamo venuti qui a mangiare una domenica sera. Locale gestito da ragazzi italiani che preparano delle pizze davvero buonissime, sia l’impasto che gli ingredienti sono ottimi! Il prezzo (10€ a pizza in media) e’ onestissimo, sopratutto per gli standard della città. Molte persone si fermano qui per prendere le pizze e portarle a casa, ma se si vuole si puó mangiare anche nel locale, straconsigliato! (828chiaras)