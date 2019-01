U.S. San Salvo : intervenire subito

Desta non poca preoccupazione la situazione societaria e dei "risultatati ottenuti" nelle ultime gare della Us San Salvo. Lo scorso mese di Dicembre la società ha dovuto affrontare una brutta crisi finanziaria con il conseguente smantellamento della rosa. La squadra va in campo ad oggi con numerosi giovani della primavera e avrebbe bisogno di rinforzi per poter centrare l'obiettivo salvezza. C'è bisogno di totalizzare 10 punti per evitare il disastro di una retrocessione che San Salvo non merita. A parziale discolpa della attuale dirigenza v'è da dire che la società non riceve da alcuni anni nessun aiuto pubblico nè attorno al gruppo societario si sono aggiunti imprendidori o investitori locali, e che le passate gestioni seppur vittoriose hanno incrinato i rapporti con terzi e sfaldato il settore giovanile.