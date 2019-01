Aumentano i transiti all’aeroporto di Pescara: pronti due nuovi gate

Terminati i lavori dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara con due nuovi gate che si aggiungono ai tre già esistenti. "Oggi abbiamo terminato i lavori - ha spiegato Enrico Paolini, presidente della Saga - arrivando a cinque gate, con una struttura nuova con nuovi spazi commerciali. Siamo pronti alle nuove sfide, dimostrando che in cinque mesi si possono fare lavori di due anni. Abbiamo fatto un piccolo miracolo, chiudendo quest'anno a 666.700 passeggeri transitati nel nostro scalo, nonostante al mio arrivo erano andate via due compagnie, con il recupero del saldo negativo di 35 mila passeggeri che abbiamo recuperato in soli sette mesi, con un ulteriore crescita di passeggeri". "Devo ringraziare la Regione Abruzzo e il Governo, nella persona del Sottosegretario Gianluca Vacca. A tale proposito su nostra idea, dopo aver creato il coordinamento fra gli aeroporti d'Abruzzo, Ancona e Perugia, ho chiesto un incontro al Governo per presentare una proposta innovativa per incentivare il turismo internazionale".