"La notte di Faber", omaggio al cantautore Fabrizio De Andrè al Centro culturale Aldo Moro

Sabato 12 gennaio 2019 ore 21:00- Teatro del Centro Culturale "Aldo Moro"

LA NOTTE DI FABER

Trittico di cantautori per il ventennale della scomparsa di Fabrizio de Andrè

con

Max Manfredi, Federico Sirianni, Carlo Valente

Chitarre e bouzouki: Stefano Barbati



Vent’anni senza Fabrizio De Andrè.

Vent’anni orfani del più grande scrittore di canzoni italiano del Novecento.

Vent’anni in cui le parole e la musica di Faber non sono evaporate o scolorite, ma si sono fatte ancora più potenti, evocative, preconizzanti.

Tre cantautori di diversa generazione, ognuno con un proprio vissuto legato al mondo di Fabrizio De Andrè, trascorreranno insieme al pubblico presente una notte con Faber, raccontandosi, raccontandolo e riproponendo alcune delle sue grandi canzoni.



Max Manfredi e Federico Sirianni sono genovesi, come lui.

Max Manfredi è stato definito da De Andrè “il più bravo di tutti” e con De Andrè ha cantato una sua canzone, “La fiera della Maddalena”.

Federico Sirianni ha avuto a che fare con Faber in diversi momenti della sua esistenza e le narrazioni di questo vissuto portano alla luce racconti e aneddoti inediti.

Carlo Valente è un cantautore reatino di nuova generazione, una vera promessa della musica d’autore contemporanea con numerosi premi e riconoscimenti ottenuti nella sua ancora breve carriera e De Andrè è stato fortemente presente nella sua formazione e nelle sue esibizioni.

Insieme a loro, sul palco, il prezioso apporto di Stefano Barbati, musicista lancianese e operatore culturale che ha dedicato a De Andrè numerosi tributi utilizzando numerose forme espressive, dalla musica alla fotografia, dalla poesia alla danza.



“Una notte con Faber” non è solo un omaggio al genio di Fabrizio De Andrè, è una festa da celebrare insieme al pubblico presente, perché Faber era e continuerà ad essere uno straordinario patrimonio culturale collettivo.



**Inizio spettacolo ore 21:00

**Teatro del Centro Culturale "Aldo Moro"

**costo biglietto 10 euro

**info e prevendita biglietti presso Biblioteca Comunale - Centro Culturale "Aldo Moro", tel. 0873_346021