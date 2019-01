Iscrizioni al nuovo anno scolastico: open day il 19 gennaio al Mattioli di San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In occasione dell’imminente scadenza per l’iscrizione al nuovo anno scolastico presso uno degli indirizzi dell’IIS Mattioli di San Salvo ricordiamo alle famiglie che:

1) Le iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 possono essere presentate online sull’apposito sito del MIUR a partire dal 7 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2019. (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)

2) Per qualsiasi tipo di assistenza e supporto alle operazioni di iscrizione, la Segreteria Studenti dell’istituto in via Montegrappa 69 osserverà i seguenti orari:

mattina > 8.00-13.00 tutti i giorni

pomeriggio > 15.00-17.00 martedì e giovedì

La segreteria è disponibile a ricevere di pomeriggio dietro appuntamento anche negli altri giorni della settimana (0873.341836).

Riepiloghiamo inoltre gli indirizzi attivi nell’Istituto,a cui è possibile iscrivere gli alunni entro il 31/01/2019:

LICEO SCIENTIFICO

Nuovo Ordinamento (tradizionale, prevede lo studio del Latino)

LICEO SCIENTIFICO Opzione Scienze Applicate

In entrambi i casi è possibile arricchire il percorso liceale con la curvatura BE.CA, opzionale, che prevede approfondimenti sui beni archeologici, culturali e ambientali.

ITE - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ITE - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - CURVATURA MANAGEMENT DELLO SPORT

IPSIA – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

IPSIA – SERVIZI SOCIO SANITARI

Ricordiamo infine che prima della scadenza delle iscrizioni è previsto un altro Open Day per sabato 19 gennaio dalle ore 16 alle 19 in cui si potrà approfondire l’intera offerta formativa dell’IIS Mattioli.

Al momento informazioni approfondite e schede disciplinari dei vari indirizzi sono sul nostro sito http://www.ismattiolisansalvo.edu.it/ dove è possibile anche scaricare la brochure aggiornata

.