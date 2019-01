Il Servizio Prevenzione Salute Ambienti Lavoro (SPSAL) presenta il nuovo Sportello Informativo

Lunedì 14 gennaio alle ore 9,30 presso la Sala Gulliver Center in via Incorata 157/B a Vasto si terrà un importante incontro in cui verrà presentato il Nuovo Sportello Informativo del Servizio Prevenzione Salute Ambienti Lavoro (SPSAL), le sue funzioni, le novità e i benefici che apporterà. A seguire ci sarà la sottoscrizione dell’accordo tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) Chieti-Pescara sull'utilizzo congiunto dello sportello per la ricezione delle notifiche preliminari e l'attività di vigilanza/controllo dei cantieri edili.

La ASL Lanciano Vasto Chieti mediante il proprio dipartimento ha sviluppato una serie di iniziative volte a consolidare, sviluppare e razionalizzare interventi al fine di pervenire ad un utilizzo efficace, efficiente ed appropriato delle risorse umane e per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Una interlocuzione diretta e rapida tra il Servizio di Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) e tutti gli attuatori della sicurezza dei lavoratori, è quanto il nuovo sportello fornirà e che consentirà inoltre ai datori di lavoro in primis di poter adempiere al meglio a quelle che sono le incombenze e gli obblighi verso i lavoratori. Una logica di sistema dove la ASL e la Regione Abruzzo intendono investire energie al solo fine di mettere in essere quanto di più utile e significativo in merito alla salute e alla sicurezza.

All’incontro interverranno il Direttore dello SPSAL della Asl Lanciano Vasto Chieti, Alcide Massaro, l’Assessore alla Programmazione Sanitaria Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, il Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, il Sindaco di Vasto Francesco Menna e vedrà la presenza delle associazioni datoriali, le sigle sindacali, gli Ordini Professionali e gli operatori del settore.

Il programma: