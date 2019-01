Terremoto Montecilfone, in arrivo dal Governo altri 3,25 milioni di euro

La comunicazione è arrivata direttamente dal Consiglio dei Ministri. Ed è toccato all'onorevole Antonio Federico del Movimento Cinque Stelle comunicarla al primo cittadino di Montecilfone Franco Pallotta. Riguarda il terremoto del 14 e 16 agosto che ha colpito il bassomolise con epicentro a Montecilfone.

"Il consiglio dei ministri- si legge in una nota - ha deliberato un ulteriore stanziamento di 3,25 milioni di euro per la realizzazione di interventi necessari in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a partire dal 16 agosto".

Per ora non è ancora noto come verranno divisi i fondi e come verranno spesi. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Questi soldi vanno ad aggiungersi agli altri 2 milioni di euro stanziati a settembre in occasione del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Allora furono chiesti 4 milioni di euro. Sommando i due interventi al Molise finora sono toccati 5,25 milioni di euro.

