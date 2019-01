Tentano di rubare due trattori nella notte a Marina di Montenero, ladri in fuga

Tentano di rubare due trattori nottetempo a Montenero di Bisaccia, ma vengono scoperti dal proprietario e messi in fuga. L'episodio è accaduto nella Marina di Montenero di Bisaccia. Erano poco dopo le 4 di oggi quando il proprietario dell'azienda agricola viene svegliato nel sonno dai rumori dei mezzi che stavano per essere rubati da malviventi. Immediata la richiesta al 112 e tempestivo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri del paese.

Nonostante le problematiche condizioni meteo, i militari hanno individuato le tracce dei pneumatici e recuperato i due trattori agricoli di grosse dimensioni del valore commerciale di oltre 150 mila euro. I ladri, favoriti dal maltempo, sono riusciti a fuggire. Le indagini per l'identificazione dei responsabili sono in corso.