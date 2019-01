Corso di clown terapia Ricoclaun

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ti interessa il volontariato? Comprendi l’importanza di donare e ricevere un sorriso? Vorresti diventare un volontario clown Ricoclaun in ospedale? Vivi nel territorio vastese?

Come saprai a breve inizierà il nuovo corso di clownterapia Ricoclaun 2019, ricco di grandi novità.

Tre fasi formative della durata di un anno per diventare un volontario clown Ricoclaun e donare il proprio sorriso nei vari reparti dell’ospedale di Vasto, nella casa di riposo Sant’Onofrio e San Francesco e nella casa famiglia Genova Rulli.

I volontari clown Ricoclaun sono persone comuni, di ogni età e professione, che indossano un camice bianco, come quello dei medici, dipinto a colori vivaci, che si cimentano in gag e in attività veramente divertenti. Li accolgono l’entusiasmo dai più piccoli e il divertito stupore degli adulti, li compensano a volte una risata, a volte il cenno di un sorriso.

Non occorre essere artisti per diventare volontari clown, e neppure essere medici: è sufficiente avere voglia di giocare e di mettersi in gioco, di guardare il mondo con allegria e di donare un po’ del proprio tempo.

Il corso di formazione clown 2019 vi sorprenderà, avrà la capacità di far vibrare le corde emotive interiori, facendo riscoprire il clown che c’è in ognuno di noi e farà scoprire la magnifica realtà della Ricoclaun!!!

Il percorso formativo : Il percorso formativo sarà multidisciplinare specifico per interagire in un ambiente difficile e complesso come quello ospedaliero ,evidenziando nei vari step un percorso teorico/pratico, role playng, workshop, laboratori pratici e esercitazioni.

Tale formazione comprende nozioni di psicologia relazionale, psicologia dell’età evolutiva, tecniche di gestione dell’ansia e dello stress, igiene e procedure ospedaliere, nonché, naturalmente tutta la parte artistica ,clowneria, magia, improvvisazione teatrale, palloncini, ecc.

E’ previsto inoltre un tirocinio e affiancamento presso le strutture convenzionate con la Ricoclaun. Al termine del corso, previa verifica finale, verrà rilasciato l’attestato di formazione .

La partecipazione al Corso è a numero chiuso, previo superamento di una selezione con lo staff Ricoclaun. Il processo di selezione consiste in un colloquio motivazionale.

Tutti possono fare volontariato ma non tutti possono essere volontari clown.

La struttura del corso prevede 3 step della durata di un anno:

1) CORSO INTENSIVO DEL CORSO

GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 DALLE ORE 19 ALLE 23

VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 DALLE ORE 19 ALLE 23

SABATO 26 GENNAIO 2019 DALLE ORE 15 ALLE 23

DOMENICA 27 GENNAIO 2019 DALLE ORE 9 ALLE 20

2) FORMAZIONE SUCCESSIVA CON UN INCONTRO MENSILE

3) TIROCINIO E AFFIANCAMENTO CON DUE SERVIZI MENSILI

TI INTERESSA? Contattaci subito sono rimasti pochi posti!

Rosaria clown Eric cell. 347 3712722

"Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre." Gandhi.

Ricoclaun

340 0617294 - 0873 362419