Eventi, ad esempio Arrostiland

Da qualche anno Arrostiland rappresenta uno degli eventi di richiamo turistico, di promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici che nella sua semplicità e schiettezza restituisce il senso di quello che ogni comunità abruzzese, ogni proloco, ogni produttore, ogni assessore alle attività produttive e alla cultura dovrebbe guardare con attenzione.

Migliaia di persone coinvolte, un prodotto tipico e identitario, la giusta programmazione, promozione e comunicazione professionale ... che è già iniziata.

Ultima notazione "le nozze non si fanno con i fichi secchi".



Appuntamento il 22 Aprile 2019 nello splendido borgo vestino Montebello di Bertona per festeggiare la pasquetta nel modo più abruzzese possibile… rostelle, montepulciando d’abruzzo e tanti amici con cui divertirsi!



Si partecipa sempre allo stesso modo: greggi da almeno 10 pecorelle,sempre 5 donne e 5 uomini.



Vi spettano: un tavolo, due panche, lo spazio per l’arrostanna e la corrente elettrica.



Quanto dura? Tutto il giorno, fino a tarda notte.



E se piove? Arrostiland si fa sempre, con qualunque meteo e solo chi è venuto a una delle prime 4 edizioni può capire.



Come ci si iscrive?

Inviando una mail ad abbruzzodimorris@aol.com con:

- nome e provenienza gregge

- nome, cognome, numero di telefono del capogregge

- nome e cognome di tutti gli altri partecipanti

- pazienza nell'aspettare la mail di risposta con tutte le informazioni per completare l'iscrizione



Entro quando? il 1° Aprile chiuderemo le iscrizioni perché la pasquetta si programma in anticipo.. tutti quelli che non riusciranno ad iscriversi entro quella data, potranno venire in paese liberamente e farsi una bella magnata insieme a noi!



Ringraziamo fin da ora tutta la comunità di Montebello di Bertona per tutte mattità che combineremo nei prossimi mesi… ve l’avet cercat!