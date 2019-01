Rogo allo Zuccherificio, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nell'area dello Zuccherificio del Molise dove si sta procedendo con la dismissione degli impianti a seguito del fallimento dello stabilimento saccarifero.

Il rogo si è propagato intorno alle 8.30 e ha interessato una batteria di filtri abbattitori di polveri, in un'area dello stabilimento. La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta in zona per le operazioni di spegnimento. Sei i pompieri al lavoro con un'autopompa di soccorso, un'autobotte e un'autoscala per operare in quota. Sono in corso le operazioni di bonifica per evitare nuovi focolai. Nel frattempo si sta procedendo al raffreddamento delle strutture metalliche interessate mantenendo l'area sotto controllo.