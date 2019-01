Elezioni regionali, tutti i candidati della provincia di Chieti

Quattro candidati alla presidenza della Regione Abruzzo ed un 'piccolo esercito' di aspirtanti ad un posto nel prossimo Consiglio regionale.

Presentate le liste per le elezioni regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. In lizza, per la successione a Luciano D'Alfonso, ci sono: Giovanni Legnini (centrosinistra), Stefano Flajani (Casapound), Marco Marsilio (centrodestra) e Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle).

Questi i candidati in provincia di Chieti.

GIOVANNI LEGNINI (CENTROSINISTRA)

PARTITO DEMOCRATICO . Silvio Paolucci, Antonio Innaurato, , Francesca Buttari, Davide Loris Caporale, Nadia Di Sipio, Lina Marchesani, Alessandro Marzoli, Maria Rita Arabella Tenaglia

. Silvio Paolucci, Antonio Innaurato, , Francesca Buttari, Davide Loris Caporale, Nadia Di Sipio, Lina Marchesani, Alessandro Marzoli, Maria Rita Arabella Tenaglia PROGRESSISTI PER LEGNINI . Franco Caramanico, Paola Cianci, Rina Di Crescenzo, Pasqualino Di Genni, Antonella Masciarelli, Gianluca Scarlatto, Ernesto Sciascia, Marco Severo

. Franco Caramanico, Paola Cianci, Rina Di Crescenzo, Pasqualino Di Genni, Antonella Masciarelli, Gianluca Scarlatto, Ernesto Sciascia, Marco Severo LEGNINI PRESIDENTE . Paola Di Renzo, Simona Auriemma, Dora Anna Bendotti, Luigi D’Alessandro, Gabriele Di Giammarco, Alessandro Lanci, Enrico Raimondi, Andrea Ritenuti

. Paola Di Renzo, Simona Auriemma, Dora Anna Bendotti, Luigi D’Alessandro, Gabriele Di Giammarco, Alessandro Lanci, Enrico Raimondi, Andrea Ritenuti ABRUZZO IN COMUNE . Inka Zulli, Ignazio Rucci, Giuseppe Antonio Lalli, Micaela Di Cicco, Natasha Cupaiolo, Domenico Giangiordano, Carlo Moro, Roberta Nicoletti

. Inka Zulli, Ignazio Rucci, Giuseppe Antonio Lalli, Micaela Di Cicco, Natasha Cupaiolo, Domenico Giangiordano, Carlo Moro, Roberta Nicoletti CENTRISTI PER L’EUROPA-SOLIDALI E POPOLARI PER LEGNINI . Marco Marino, Maria Domenica Marina Di Mascio, Nicola D’Urbano, Daniela Palladinetti, Roberta Papponetti, Salvatore Pastorello, Stefania Russo, Fulvio Covino

. Marco Marino, Maria Domenica Marina Di Mascio, Nicola D’Urbano, Daniela Palladinetti, Roberta Papponetti, Salvatore Pastorello, Stefania Russo, Fulvio Covino AVANTI ABRUZZO-IDV . Walter Palumbo, Nino Turdò, Antonio D’Angelo, Gabriella Di Febo, Celestina Di Lucia, Cinzia Piera Iezzi, Concezio Paris, Serena Tundo

. Walter Palumbo, Nino Turdò, Antonio D’Angelo, Gabriella Di Febo, Celestina Di Lucia, Cinzia Piera Iezzi, Concezio Paris, Serena Tundo ABRUZZO INSIEME-ABRUZZO FUTURO

+ABRUZZO-SOLIDALE LIBERALE POPOLARE SOSTENIBILE CON LEGNINI. Lucrezio Paolini, Alessio Monaco, Alessia Chiacchieretta, Gianluca Coletti, Andrea Del Grosso, Arianna Manzi, Maria Rosaria Sisto, Giacinto Verna

STEFANO FLAJANI (CASAPOUND) Francesca La Rovere, Evanio Di Vaira, Mattia D’Astolfo, Gabriele Turilli, Paola Linda Memmo, Giuseppe Luigi Annecchini, Elena De Candia, Giovanni Di Leo

MARCO MARSILIO (CENTRODESTRA)

FORZA ITALIA . Luca Cordi, Daniele D’Amario, Carla Di Biase, Saverio Di Giacomo, Consuelo Di Martino, Mauro Febbo, Emilio Nasuti, Maria Travaglini

. Luca Cordi, Daniele D’Amario, Carla Di Biase, Saverio Di Giacomo, Consuelo Di Martino, Mauro Febbo, Emilio Nasuti, Maria Travaglini LEGA . Alessandro Bevilacqua, Emanuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino, Efrem Martelli, Anna Lisa Bucci, Annarita Guarracino, Fabrizio Montepara, Nicola Campitelli

. Alessandro Bevilacqua, Emanuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino, Efrem Martelli, Anna Lisa Bucci, Annarita Guarracino, Fabrizio Montepara, Nicola Campitelli FRATELLI D’ITALIA . Antonio Tavani, Donato Di Fonzo, Marco Di Paolo, Maria Rosaria Elia, Sabrina Giuliani, Rocco Micucci, Francesco Prospero, Monia Scalera

. Antonio Tavani, Donato Di Fonzo, Marco Di Paolo, Maria Rosaria Elia, Sabrina Giuliani, Rocco Micucci, Francesco Prospero, Monia Scalera AZIONE POLITICA . Carmela Carafone, Gianni Bellisario, Serena Pompilio, Antonio Zinni, Lucio Del Forno, Giorgio Di Clemente, Tonino Marcello, Gabriella Tumini

. Carmela Carafone, Gianni Bellisario, Serena Pompilio, Antonio Zinni, Lucio Del Forno, Giorgio Di Clemente, Tonino Marcello, Gabriella Tumini POPOLO DELLA FAMIGLIA-POPOLARI PER L’ITALIA

SARA MARCOZZI (MOVIMENTO 5 STELLE) Sara Marcozzi, Andrea Di Ciano, Cinzia D’Eramo, Silverio Marzocchetti, Nicola Monachetti, Pietro Smargiassi, Sara Stenta, Francesco Taglieri