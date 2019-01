Furto nella notte al Caffè Noir

Molto rammaricato Carlo Tumini titolare del Cafè Noir che è stato svegliato questa notte dalle forze dell ordine per constatare il furto effettuato da tre malviventi al suo bar di via Montegrappa.

I tre individui incappucciati si sono recati con un veicolo nella parte posteriore del Cafè Noir e mediante un cavo d'acciaio hanno divelto il cancello, disattivato l' allarme, sfondato il vetro della porta e si sono impossessati della macchinetta cambia soldi con tutto il suo contenuto.

L'operazione sembra sia stata fulminea, meno di tre minuti per compierla, evidentemente i ladri non erano certo dei novellini.

” Dispiace dover essere vittima di questi fastidiosi episodi, fortunatamente si sono limitati a prendere il cambia monete senza fare altro; è ingente anche il danno agli infissi in ferro e alla porta che ho già provveduto a sistemare. Ho lavorato molto per cambiare questo posto che viene frequentato durante la mattina da studenti e signore, mente nel pomeriggio e la sera da giovani e anziani che seguono gli eventi sportivi calcistici. Alle 7 come ogni domenica avrei in tutta tranquillità aperto il locale ma purtroppo sono stato svegliato anticipatamente dalle forze dell’ordine con questa brutta sorpresa.”