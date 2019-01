PaperMoon un'attività storica che chiude

"Con enorme dispiacere dobbiamo comunicarvi che nei prossimi mesi chiuderemo la nostra attività" è quanto apprendiamo dalla pagina social dello storico negozio sansalvese PaperMoon gestito dalla famiglia Di Petta.

"Al momento non troviamo le parole per descrivere i sentimenti e le emozioni che si provano in queste situazioni ... per cui vi lasciamo con un caloroso abbraccio di ringraziamento e desideriamo ricordarvi che nei prossimi giorni inizieranno i nostri saldi".

Grazie a voi per aver onorato il commercio di questa città per tanti anni.