Raccolta differenziata, rilevate irregolarità dalla Polizia locale di Montenero

A seguito di controlli condotti dalla Polizia Locale sul territorio comunale, abbiamo verificato che alcuni cittadini non conferiscono i rifiuti in maniera corretta. In particolare sono state riscontrate problematiche evidenti in merito al conferimento della frazione indifferenziata.

Nel comunicare che i controlli continueranno ogni venerdì, alleghiamo le foto che denunciano l'evidenza di questo malcostume, invitando i cittadini a conferire in maniera più corretta e consapevole.