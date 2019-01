Rapina a mano armata, Punto Blu dell'A14 nel 'mirino' a Vasto Nord

Nuova rapina messa a segno in zona. In due, a mano armata, hanno fatto irruzione nel Punto Blu all'ingresso del casello autostradale di Casalbordino/Vasto Nord dell'A14 Adriatica.

Intorno alle 17 il 'raid' dei malviventi all'opera che, minacciando gli operatori presenti, si sono fatti consegnare denaro contante. Una volta arraffato il denaro, si sono allontanati dal posto a bordo di una Fiat 'Uno' poi abbandonata qualche chilometro più a sud, in territorio di Pollutri.

Indagano sulla rapina gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto e della Polizia Stradale del Distaccamento di Vasto Sud.

Il sindaco di Vasto Menna lancia un nuovo appello alle forze politiche che governano il Paese

In merito alla rapina di questo pomeriggio al Punto blu di Vasto nord, all’ingresso del casello autostradale, il sindaco Francesco Menna ha dichiarato quanto segue: ‘Gli accadimenti registrati a Vasto, San Salvo e Lanciano in questi giorni mostrano un quadro che ci porta nuovamente ad intervenire per far capire l’importanza della Procura e del Tribunale a Vasto. Ben venga il rafforzamento delle forze dell’ordine a Vasto e San Salvo e della videosorveglianza attraverso il finanziamento del Ministero, ma è importante la collaborazione di tutti. I fenomeni che si stanno registrando – ha aggiunto il sindaco Menna – sono frutto anche della posizione di confine del nostro Comune. Mi appello nuovamente alle attuali forze politiche, che governano il Paese, affinché possano proseguire il lavoro iniziato da Legnini per la salvaguardia del Tribunale e della Procura’.