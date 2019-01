Stringiamoci intorno alla Us San Salvo: da 50 anni Orgoglio di questa Città

Non è certo che “una sola rondine” può fare la primavera, ma sono certo che la vittoria di ieri contro l’ Ortona per 3-0 ha scosso gli animi del popolo BiancoAzzurro!

Chi ha fatto parte della Us San Salvo a vario titolo deve riuscire a mettere da parte le questioni o i dissapori personali mentre deve riflettere su come nel profondo del loro animo “la sola rondine” di ieri l’ abbia fatto gioire il proprio orgoglio e lo spirito di appartenenza.

Il popolo BiancoAzzurro di quei tifosi che non seguono più la squadra e quegli imprenditori ex dirigenti che non finanziano come prima.

Un gruppo di ragazzi guidati da Mister Dino Ciavatta ( Cavallino per chi può ricordare) stanno cercando di non far sprofondare 50 anni di storia, alcuni calciatori Sansalvesi di adozione insieme a diversi figli di San Salvo.

Il mio personale appello a tutti i tifosi a tornare numerosi allo stadio per sostenere la squadra, mi appello a tutti gli imprenditori locali a tornare a trovare come possono a contribuire per la maglia, mi appello all’ amministrazione pubblica affinché non lasci sola la società.

Difendiamo i nostri colori, facciamo in modo che la storia continui... quella storia che è stata per 50 anni “ l’ Orgoglio di questa Città”!!!

Sempre Forza Us San Salvo !!!