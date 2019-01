Attivato a San Salvo lo Sportello antiviolenza “Frida”

“Ti meriti un amore”

"Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie che ti porti il sogno, il caffè e la poesia".

Con questa bella poesia intitolata “Ti meriti un amore” di Frida Kahlo, pittrice messicana vissuta nella prima metà del secolo scorso, e con una semplice cerimonia ha ufficialmente aperto questa mattina lo Sportello antiviolenza Frida nella nuova sede del Centro culturale “Aldo Moro”. Donne che sostengono altre donne. E’ quanto c’è dietro l’impegno che si prefigge di portare avanti lo Sportello antiviolenza messo in campo dal Comune di San Salvo nell’attività di prevenzione e di contrasto della violenza fisica e psichica contro le donne. Verrà fornita in maniera gratuita assistenza alle donne che sono vittime di maltrattamenti. Saranno accolte dall’operatrice Maria Raffaella Zaccagna tutti i giovedì dalle 10.30 alle ore 12.30 o prendendo contatti al 335.1611795.

“La finalità principale dello sportello – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – è quella di far prendere coscienza alle donne che possono essere aiutate. Ogni donna è una persona da valorizzare si avvarrà della collaborazione con il Centro donneAttiva. L’assessore alle Politiche alle Pari Opportunità, Maria Travaglini, ricorda come “verrà fornita in particolare assistenza psicologica e legale per far uscire e liberare le donne dal circuito di violenza nelle quali sono costrette in particolare in ambito familiare”. A San Salvo c’è un intenso lavoro svolto dall’Assessorato alle Politiche sociali con l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, con un intenso lavoro di rete nell’ambito dei servizi sociali.

​