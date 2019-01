La Bcc della Valle del Trigno è entrata ufficialmente nel gruppo Iccrea

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedì 10 gennaio 2019 a Roma è nato il GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO. In rappresentanza della BCC della Valle del Trigno presenti all'importante giornata il Presidente Nicola Valentini e il Direttore Generale Gabriele Puglielli.

In questa giornata costitutiva di una nuova pagina della storia delle BCC d'Italia, il Presidente di ICCREA Banca, Giulio Magagni , ha ribadito come “l’impegnativo lavoro svolto insieme alle 142 BCC aderenti è stato fondamentale per proiettarci verso le nuove esigenze che, nei prossimi anni, il mercato esprimerà. Il Gruppo rafforza il ruolo delle nostre BCC nel territorio e ne aumenta la solidità, a maggiore garanzia dei soci e dei clienti”. Il Direttore Generale Leonardo Rubattu ha aggiunto: “Nasce la Prima Banca Locale del Paese, un’esperienza unica che coniuga la forza e il radicamento locale delle BCC con la capacità di innovazione, le sinergie e la solidità dell’essere Gruppo”.