Bonus asilo nido 2019, al via le domande dal 28 gennaio

A partire dal 28 gennaio fino al 31 dicembre sarà attivo il servizio dell’INPS Abruzzo per richiedere on line il bonus asilo nido per l’anno 2019.

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro per un anno, può essere erogato a favore dei bimbi nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016. Il beneficio, ottenibile previa presentazione della domanda da parte del genitore, è stato pensato per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

“Per la presentazione della domanda – precisa l’INPS – chi richiede il contributo asilo nido deve allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione. Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica”.