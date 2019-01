Scomparsa a Montenero: la foto e la descrizione di Donatella Di Stefano

Verranno sospese solo per questa notte le ricerche di Donatella Di Stefano, la donna, originaria di San Giuliano di Puglia, scomparsa ieri a Montenero di Bisaccia. Intanto la Prefettura ha divulgato la foto della 42enne e una desrizione. E' stata avvistata l'ultima volta nei pressi del cimitero e indossava un giubbino senza cappuccio di colore nero, pantaloni e stivaletti neri. E' alta circa 1 metro e 60 cm, capelli corti e neri, occhi scuri, carnagione molto chiara e corporatura esile.

Ha lasciato a casa telefono e oggetti personali.

Dalle prime informazioni la persona si sarebbe allontanata da casa nella giornata di ieri senza dare più sue notizie. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri del posto i quali hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Due squadre del CNSAS, in coordinamento con Carabinieri, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118, sono prontamente partite alla volta di Montenero di Bisaccia per la pianificazione delle operazioni di ricerca a partire dal punto di ultimo avvistamento in base alle informazioni raccolte dalle autorità competenti.

Le ricerche riprenderanno domani mattina.