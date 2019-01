"Restituitemi i lavori dei miei alunni"

Ieri pomeriggio dei malviventi hanno rotto il finestrino della Kia Ceed station Wagon parcheggiata nell'area antistante la scuola primaria di via Ripalta. L'auto è di una delle insegnanti della stessa scuola, Lisa Talucci che è stata derubata della cartella con i compiti dei suoi piccoli alunni. Questo l'appello dell'insegnante:

"Alla, o alle persone, che stasera mi hanno spaccato il finestrino dell'auto per prendere la cartella grazie alla quale mando avanti il mio lavoro di insegnante desidero esprimere profondo rammarico. A voi quei libri, quaderni e quelle schede infantili sicuramente non servono… per me sono vitali per garantire ai miei giovani alunni la serenità di imparare….Per favore fatemela ritrovare senza sparpagliare in giro quei fogli che altro non sono se non il lavoro dei miei piccoli alunni… io insegno nella scuola primaria di Via Verdi…. grazie….

Ovviamente l'appello è anche a voi tutti se doveste trovarla… è una cartella marrone di Particolari con una tasca esterna, dove dentro ci sono degli stickers e due marionette a forma di orso e procione...

Grazie…."