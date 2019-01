Nessuna traccia di Donatella, la scomparsa della 42enne a "Chi l'ha visto?"

Continuano senza sosta le ricerche di Donatella Di Stefano, la donna, originaria di San Giuliano di Puglia, scomparsa il 13 gennaio scorso a Montenero di Bisaccia. Sul posto intanto si è recata la tropue di Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 3. La vicenda sarà mandata in onda stasera alle 21.20. La 42enne è stata avvistata l'ultima volta nei pressi del cimitero e indossava un giubbino senza cappuccio di colore nero, pantaloni e stivaletti neri. E' alta circa 1 metro e 60 cm, capelli corti e neri, occhi scuri, carnagione molto chiara e corporatura esile. Ha lasciato a casa telefono e oggetti personali.

Dalle prime informazioni la persona si sarebbe allontanata da casa senza dare più sue notizie. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri del posto i quali hanno attivato la macchina dei soccorsi. E' sposata con Gino, un 55enne morto qualche settimana fa a causa di un infarto.

Due squadre del CNSAS, in coordinamento con Carabinieri, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118, sono prontamente partite alla volta di Montenero di Bisaccia per la pianificazione delle operazioni di ricerca a partire dal punto di ultimo avvistamento in base alle informazioni raccolte dalle autorità competenti.

Permane ancora un'alone di mistero intorno alla vicenda. Le ricerche si sono estete anche al territorio del Vastese. I carabinieri della compagnia di Vasto hanno effettuato delle verifiche ma per il momento senza riscontri.

Tanti i punti interrogativi di familiari e cittadini: Perchè allontanarsi senza avvisare? Per andare dove? La speranza di tutti è che non le sia successo niente di brutto.