Scomparsa da tre giorni, trovato il corpo di Donatella di Stefano

Terminate con un esito negativo le ricerche di Donatella Di Stefano. Il corpo della 42enne di Montenero di Bisaccia, scomparsa il 13 gennaio scorso, è stato ritrovato senza vita in un dirupo nei pressi dei Calanchi, vicino al cimitero, da dove erano partite le ricerche. I vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino stanno recuperando il corpo. Il medico legale provvederà a effettuare gli accertamenti e l'autopsia per risalire alle cause del decesso.

Seguono aggiornamenti