Donatella e l'acido muriatico, pochi dubbi sul suicidio della donna trovata morta

E' stato probabilmente un suicidio quello di Donatella Di Stefano, la donna ritrovata senza vita in un dirupo, a circa un chilometro dal cimitero di Montenero di Bisaccia- La 42enne originaria di San Giuliano di Puglia (Campobasso) e residente a Montenero, allontanatasi da casa domenica scorsa. Due giorni prima, l'11 gennaio, era morto, per infarto, il suo compagno. Forse per questo la decisione di togliersi la vita. E' questa la ricostruzione degli inquirenti ancora in fase di accertamento. E' stata ritrovata una boccetta di acido muriatico vicino alle buste con gli indumenti di Donatella.

Lunedì sera erano iniziate le ricerche della donna, anche con l'impiego di elicotteri, partiti da Pescara, e di unità cinofile; mobilitati Soccorso Alpino, Polizia, Carabinieri, Polizia municipale locale e Vigili del Fuoco. Oggi pomeriggio il corpo della 42enne è stato avvistato in una scarpata. Sul posto il tenente dei Carabinieri di Termoli Edgard Pica e il medico legale. Personale del Soccorso Alpino si è occupato del recupero della salma.