San Salvo, auto sfonda il muro di recinzione di una casa

Succede in via di Palmoli a San Salvo. Un’auto è andata a schiantarsi, sfondandolo, contro il muro di recinzione di una casa. Alla guida un ragazzo di 24 anni che ha perso il controllo dell’autovettura. Per il giovane solo ferite senza gravi conseguenze. Danni seri, invece, all'auto, una Lancia Y, finita completamente distrutta e al muro di cinta dell'abitazione. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.