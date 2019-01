Credito agrario, approvato il Programma 2019 per la concessione di contributi alle imprese

Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 1052 del 28/12/2018, ha approvato il Programma operativo di cui alla Legge Regionale n. 53/97, art. 17 relativo agli Interventi di credito agrario per la concessione di contributi in regime “de minimis” (annualità 2019).

Con questa misura, Regione Abruzzo, interviene nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all’anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

I prestiti sono assistiti dal concorso regionale sul pagamento degli interessi per un periodo massimo di 12 mesi e comunque fino al 31/12/2019.

L’intervento economico regionale serve a migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione ed è a favore delle imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese agricole attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. (Fonte Abruzzo Sviluppo)