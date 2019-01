Sospensione temporanea circolazione stradale per dar luogo alla manifestazione "Corri e Cammina"

Domenica 20 gennaio 2019 per dar luogo alla manifestazione denominata "Corri e Cammina" organizzata dall’ Associazione Asd Il Valore a San Salvo Marina, evento patrocinato dal Comune di San Salvo, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale con l'istituzione del divieto di sosta sulle vie interessate dalla manifestazione, per tutti i veicoli non autorizzati e per il tempo strettamente necessario al passaggio de] gruppo.

Le vie oggetto del divieto sono: parte di Piazza Arafat, Via A. Doria, Piazza A. Doria, Via Lungomare C. Colombo, Piazza C. Colombo, Via Paolucci e Pista Ciclabile.

Il divieto è disposto a partire dalle ore 9 sino alle ore 13:00, termine della manifestazione.