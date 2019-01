Sembrerebbe miracolosamente illeso un settantenne che percorrendo la strada che collega Cupello e San Salvo ha perso il controllo della propria vettura finendo nella cunetta, ribaltandosi. L’ anziano è uscito da solo dall’ auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertare le dinamiche del sinistro e gli operatori sanitari che lo trasportano in ospedale per degli accertamenti.