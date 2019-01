Nuovi voli da Pescara per India, Maldive, Dubai e Nord Europa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Pescara - Mumbai, per un'affascinante crociera di nove giorni, alla scoperta di India e Maldive, a bordo di Costa NeoRiviera. Parte oggi, venerdì 18 gennaio, dall'Aeroporto d'Abruzzo, infatti, il volo diretto offerto dall'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, grazie alla sinergia con la Costa Crociere, che prevede quattro voli, con la formula volo più crociera.

Dopo l'inaugurazione lo scorso 11 gennaio, con il volo diretto a Dubai, per la crociera di otto giorni a Bordo di Costa Mediterranea, negli Emirati Arabi e Oman, oggi si parte per Mumbai, dove la nave sosterà per due giorni, raggiungendo successivamente le Maldive.

"E' una grande soddisfazione - ha commentato il presidente della Saga, Enrico Paolini, riferendosi ai voli intercontinentali - che ha un duplice obiettivo: da una parte aumentare il numero di passeggeri dello scalo abruzzese, dall'altra, quello di collegare l’Abruzzo ai posti più belli del Mondo, come Dubai e India, consolidando così, la nostra reputazione internazionale".

I voli previsti nel pacchetto con la Costa Crociere, proseguiranno anche questa estate, con altre due destinazioni verso il nord Europa. Il 6 luglio ed il 10 agosto, infatti, sarà possibile volare a bordo di altri due voli diretti Pescara-Stoccolma. Crociere di 8 giorni, a bordo di Costa Magica, nelle più belle capitali del Baltico, con lunghi scali per visitare in tranquillità Stoccolma (Svezia), San Pietroburgo (Russia), oltre a Helsinki (Finlandia) e Tallinn (Estonia).

Nell'offerta voli 2019 dall'Aeroporto d'Abruzzo, ricordiamo il volo Palermo in programma da Pasqua e, da questa estate, il volo diretto a Cagliari, che si aggiungono a quello verso Catania, operati dalla compagnia Volotea.